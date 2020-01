Samurai Shodown: SNK stellt zwei weitere Kämpfer aus Season Pass 2 vor

PC Switch XOne PS4

Teaser

Die am vergangenen Wochenende in Chiba abgehaltene Evolution Championship Series hatte die eine oder andere interessante News für die Fans von Prügelspielen parat. Eine davon kam vom japanischen Spielehersteller SNK, der zwei weitere Kämpfer aus dem zweiten Season Pass für Samurai Shodown vorstellte. Dabei handelt es sich um Iroha und Sogetsu Kazama.

Iroha ist bereits aus Samurai Shodown 6 bekannt, wo sie als neuer Charakter vorgestellt wurde, während Sogetsu Kazama schon in mehreren Ablegern der Serie, darunter Samurai Shodown 4 - 6, 64 und Sen auftauchte. Sogetsu ist der Bruder von Kazuki Kazama, der, einem Leak durch die NESiCA-Begleiter-App im Oktober letzten Jahres zufolge, später ebenfalls dazustoßen wird. Damit sind jetzt drei der vier geplanten Neuzugänge bekannt. Im August letzten Jahres stellte SNK bereits Mina Majikina als ersten Charakter vor. Einer bleibt somit noch vorerst verborgen. In einem Interview mit Siliconera gefragt, um wen es sich dabei handeln könnte, antwortete der Game Director Nobuyuki Kuroki: „Ich persönlich würde Sieger bevorzugen“. Neinhalt Sieger ist ein altbekannter Charakter, der bereits in Samurai Shodown 2 sein Debut feierte. Ob er tatsächlich als letzter Charakter den zweiten Season Pass ergänzen wird, bleibt abzuwarten.