PS5 & XSX: The-Last-of-Us-Animationskünstler teasert neues Feature an

Mit ihren beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X wollen Sony und Microsoft genügend Hardware-Power liefern, damit die Entwicklerstudios in ihren kommenden Spielen die modernsten Grafik-Features nutzen können, um noch schönere und realistischere Welten auf die Bildschirme der Spieler zu zaubern. Doch während aktuell vor allem Raytracing in aller Munde ist, freut sich Jonathan Cooper, der Animationskünstler hinter Spielen wie The Last of Us (Testnote: 9.0) und Assassin’s Creed (im User-Artikel) über ein anderes Feature, das ebenfalls in den künftigen Spielen zum Einsatz kommen wird - die Darstellung realistischer Haare!

Auf Twitter hat Cooper ein kleines animiertes Bild veröffentlicht, in dem dieses Feature in Bewegung demonstriert wird. Zu sehen ist eine Frau mit schulterlangem Haar, die Pirouetten dreht, während ihre Mähne realistisch durch die Luft wirbelt. Wären nicht das künstlich wirkende Gesicht und der dunkle Hintergrund, wäre es schwierig zu sagen, ob es sich dabei um eine echte Frau handelt oder nicht. Die Technik ist in der „Animation and Visual Effects“-Szene nicht mehr ganz so neu, denn Epic hat Ende vergangenen Monats ein Update in der Version 4.24 für seine Unreal Engine 4 veröffentlicht, das dieses Haar- und Fell-System auf Strähnen-Basis implementierte. Mit dem System können die Animationskünstler Hunderttausende von fotorealistischen Haaren mit Echtzeit-Frameraten simulieren und rendern. Man kann also in künftigen Spielen mit noch realistischen Darstellungen von Menschen und Tieren rechnen.