Gewinner der Premium-Verlosung im Januar 2020

Preise, Preise, Preise!

Teaser Auch 2020 wollen wir den GG-Abonnenten etwas gutes tun und verlosen drei Spiele unter ihnen. Heute lagen FIFA 20, F1 2019 und Sniper - Ghost Warrior - Contracts auf dem Gabentisch.

Das neue Jahr ist schon fast einen Monat alt, höchste Zeit also, die erste Premium-Verlosung in 2020 aufzulösen! Wie am Ende eiens jeden Monats haben wir unter allen GamersGlobal-Premium-Abonnenten (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen) drei Spiele verlost. Welche das sind und wie die glücklichen Gewinner heißen, das erfahrt ihr nachfolgend:

Sonyboy (Abonnent seit Januar 2020) gewinnt F1 2019 (PS4)

(PS4) Xerx (Abonnent seit Dezember 2011) gewinnt FIFA 20 (PC)

(PC) Necromanus (Abonnent seit November 2011) gewinnt Sniper - Ghost Warrior - Contracts (Xbox One)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.