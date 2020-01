Doom Eternal: noclip-Doku zur Gestaltung klassischer und neuer Dämonen

PC Switch XOne PS4

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 20. März 2020 wird mit Doom Eternal (in der Preview) der neueste Teil der altehrwürdigen Shooter-Serie von id Software erscheinen. Und auch wenn die Reihe seit dem ersten Ableger von 1993 so einige Änderungen durchgemacht hat, ist eine Sache größtenteils konstant geblieben: Die Dämonen, die ihr in Stücke schießt. Denn auch wenn immer wieder neue Widersacher ihren Weg in die Spiele finden, so stellen sich dem Doom Slayer auch viele Biester seit dem ersten Teil in den Weg.

Da sich in den letzten 17 Jahren aber technisch so einiges getan hat, standen die Entwickler immer wieder vor der Herausforderungen, die Biester für die Neuzeit anzupassen. In einer Dokumentation von noclip geht Hugo Martin, Game Director bei id Software, auf die Erschaffung neuer und das Redesign bekannter Dämonen für Doom Eternal ein. Das 18 Minuten lange Video findet ihr unter diesen Zeilen.