Bluepoint Games: Nächstes Spiel soll visuellen Standard auf der PS5 setzen

Bereits seit einer Weile ist bekannt, dass Bluepoint Games mit Electronic Arts an einem neuen Spiel für Sonys Next-Gen-Konsole PS5 arbeitet. Details zu dem Titel gibt es allerdings bis heute noch keine. In der neuen Beschreibung des Studios auf der offiziellen Homepage hat Bluepoint nun verkündet, dass es sich bei dem Projekt um das bisher umfangreichste Spiel des Teams handelt und dass man mit dem Titel den visuellen Standard für die Next-Gen setzen will:

Bluepoint wurde 2006 gegründet und hat mit einem Team von mittlerweile über 90 Mitarbeitern in der Vergangenheit die hochwertigsten Remaster und Remakes in der Branche geliefert. Das reicht uns aber nicht. Unser neustes Projekt ist das größte in der Geschichte unseres Unternehmens und zielt darauf ab, den visuellen Standard für die nächste Generation der Gaming-Hardware zu definieren.

Was genau Bluepoint entwickelt, darüber hüllt sich das Studio nach wie vor in Schweigen. In den vergangenen Wochen kursierte im Netz immer wieder das Gerücht, dass es sich bei dem Titel um ein Remake von Demon Souls handelt und auch die Entwickler selbst haben immer wieder Hinweise auf Twitter in Form von Gedichten gestreut, die die Spekulationen rund um die Neuauflage des Spiels weiter anheizten. Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings noch nichts.