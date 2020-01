Tekken 7 Update bringt „My Replay & Tips“-Feature ins Spiel

PC XOne PS4

Bandai Namco Studios kündigte im Rahmen der aktuell im japanischen Chiba laufenden Evolution Championship Series ein neues Update für sein Prügelspiel Tekken 7 (Testnote: 8.0) an. Dieses wird unter anderem das neue Feature „My Replay & Tips“ ins Spiel bringen. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es um die Aufzeichnungen eurer Kämpfe im Spiel. Das Spiel analysiert die Wiederholungen und gibt euch wertvolle Tipps, wie ihr euch in euren nächsten Kämpfen verbessern könnt, was für Einsteiger und Profis gleichermaßen hilfreich sein dürfte.

Das Update wird bereits Anfang nächster Woche, ab dem 28. Januar 2020, zum Download bereitstehen und neben dem „My Replay & Tips“-Feature auch einige Balance-Anpassungen mit sich bringen. Darüber hinaus versprach Bandai Namco in Kürze Details zu Fahkumram, dem letzten DLC-Charakter aus dem dritten Season Pass des Spiels zu veröffentlichen.