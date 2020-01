Netflix' Marketing-Chef Jerret West kehrt zurück zu Xbox

andere

Microsoft hat sich zum bevorstehenden Launch seiner Next-Generation-Konsole Xbox Series X die Unterstützung eines Branchen-Veterans gesichert. Wie Dual Shockers berichtet, kehrt Jerret West nach sieben Jahren als Head of Marketing bei Netflix wieder zu Microsoft zurück.

West ist in der Spielebranche kein Unbekannter, denn er war bereits im Zeitraum von 2003 bis 2011 als Head of Marketing für den immensen Erfolg der Xbox 360 mit verantwortlich. Mit seiner Unterstützung will Microsoft ähnliche Marketing-Fehler, wie bei der Einführung der Xbox One, vermeiden. Das PR-Desaster im Vorfeld der Einführung der aktuellen Konsole hat Sony einen großen Vorsprung verschafft und letztendlich zur totalen Marktdominanz der PS4 geführt.

Xbox-Boss Phil Spencer hat im Laufe dieser Konsolengeneration mit erfolgreichen Initiativen, wie dem Xbox Game Pass und dem Abwärtskompatibiltätsprogramm, die Marke Xbox wieder weitgehend rehabilitiert. Mit der Rückkehr von Jerret West soll nun auch ein reibungsloser Start der Xbox Series X sichergestellt werden und durch den Erwerb namhafter Entwicklerstudios in den beiden vergangenen Jahren hat Microsoft eine solide Basis, um Sony auch in punkto Exklusivspiele in der neuen Konsolengeneration dauerhaft Paroli bieten zu können.