Legends of Runeterra: Open-Beta zum Sammelkartenspiel gestartet + Trailer

PC iOS Android

Riot Games hat zum Wochenende hin die offene Beta-Saison seines Sammelkartenspiels Legends of Runeterra gestartet. Der auf dem Universum von League of Legends basierende Titel kann somit von jedem interessierten Spieler ausprobiert werden. Wer sich einen Einblick verschaffen will, kann den Client des Spiels über die offizielle Homepage herunterladen.

Zum Beginn der offene Beta-Saison wurden die Accounts aus der geschlossenen Testphase zurückgesetzt. Zudem haben die Entwickler diverse Verbesserungen, Optimierungen und Anpassungen ins Spiel gebracht. So wurde unter anderem das Wirtschaftssystem aktualisiert, Ranglisten eingeführt und es gibt ein Sozialmenü, das Zugriff auf die Freundesliste, die Chats mit Freunden sowie Freundschaftsspiele gewährt. Zudem wurden einige Karten überarbeitet, Anpassungen an der Benutzeroberfläche und den Symbolen vorgenommen und mehr. Die kompletten Patchnotes für die Open-Beta könnt ihr unter dem Quellenlink einsehen.