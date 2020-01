GDC: Ergebnisse der „2020 State of the Game Industry“-Umfrage

Im Vorfeld der diesjährigen Games Developer Conference, die vom 16. bis 20. März in San Francisco stattfindet, wurde von den Organisatoren zum inzwischen achten Mal eine Umfrage unter den Spiele-Entwicklern durchgeführt. Die Ergebnisse wurden kürzlich als „State of the Game Industry Reports 2020“ veröffentlicht und fassen die Antworten der nahezu 4.000 Teilnehmer zusammen.

Gefragt wurden die Entwickler unter anderem danach, für welche Plattformen sowohl das aktuelle und das nächste Projekt realisiert werden oder welche Plattform sie am interessantesten ansehen. Ebenfalls abgefragt wurden Themen wie Virtual Reality, die Finanzierung von Projekten, welche Geschäftsmodelle angewandt werden (zum Beispiel kostenlose oder kostenpflichtige DLCs) oder auch die Arbeitsstunden pro Woche.

Da es den Rahmen sprengen würde, an dieser Stelle alle Ergebnisse des 34 Seiten umfassenden Reports aufzuführen, konzentrieren wir uns nachfolgend nur auf einen Teil davon.

Für welche Plattform ensteht das aktuelles Projekt?

Über die Hälfte der Befragten gibt hierbei den PC an, dem mit 39 Prozent bereits die Mobile-Plattform folgt. Danach kommen die drei aktuellen Konsolen von Sony, Microsoft und Nintendo. Spiele für Streaming-Dienste wie Google Stadia werden derzeit von nur 6 Prozent der Umfrageteilnehmer entwickelt.

PC — 56 %

Mobile — 39 %

PlayStation 4 / Pro — 25 %

Xbox One / X — 23 %

Nintendo Switch — 17 %

Mac 17 — %

VR-Headsets — 14 %

PlayStation 5 — 11 %

Nicht in die Entwicklung involviert — 11 %

Webbrowser — 10 %

Xbox Project Scarlett — 9 %

Linux — 8 %

Google Stadia — 6 %

AR-Headsets — 5 %

Andere — 4 %

Xbox Project xCloud — 3 %

Tabletop Games — 2 %

Für welche Plattform ensteht das nächste Projekt?

Auch bei dieser Frage führen PC und Mobile die Liste deutlich an, während sich die kommende Nextgen-Konsole PS5 auf dem dritten Platz befindet, gefolgt von der Xbox One, der PS4 und der Nintendo Switch.

PC — 52 %

Mobile — 39 %

PlayStation 5 — 23 %

Xbox One / X — 20 %

PlayStation 4 / Pro — 20 %

Nintendo Switch — 19 %

Xbox Project Scarlett — 17 %

Mac — 16 %

VR-Headsets — 15 %

Nicht in die Entwicklung involviert — 15 %

Webbrowser — 11 %

Google Stadia — 8 %

Linux — 7 %

AR-Headsets — 7 %

Xbox Project xCloud — 6 %

Andere — 6 %

PlayStation Now — 3 %

Tabletop Games — 2 %

Wird das nächstes Spiel für bestehende oder Konsolen der nächsten Generation entwickelt?

Die PlayStation 5 und die Xbox Series X werden wahrscheinlich ab dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft in den Läden zum Kauf bereitstehen. Die GDC-Umfrage macht deutlich, dass ein großer Teil der Entwickler zumindest momentan sowohl auf die aktuelle als auch die kommende Konsolen-Generation setzt. Exklusive Netxgen-Titel sind momentan nur bei einem kleinen Anteil der Entwickler geplant.

Derzeit nicht bekannt — 39 %

Sowohl existierende als auch Nextgen-Plattformen — 34 %

Exklusiv für bestehende Plattformen — 22 %

Exklusiv für Nextgen-Plattformen — 5 %

Welche Plattformen werden von den Entwicklern am interessantesten angesehen?

Auch wenn die Publisher und Entwicklerstudios ihre Spiele für bestimmte Plattformen umsetzen, heißt das nicht, dass andere gänzlich uninteressant sind. Während der PC abermals den ersten Platz verteidigt, befinden sich die PS5 und die Nintendo Switch dahinter, jeweils nur knapp voneinander entfernt. Es folgen der Mobile-Bereich (34 %), VR-Headsets (27 %) oder auch Google Stadia mit 19 Prozent.

PC — 50 %

PlayStation 5 — 38 %

Nintendo Switch — 37 %

Mobile — 34 %

VR-Headsets — 27 %

Xbox Project Scarlett — 25 %

Google Stadia — 19 %

PlayStation 4 / Pro — 18 %

Xbox One / X — 16 %

AR-Headsets — 16 %

Xbox Project xCloud — 11 %

Mac — 11 %

Webbrowser — 10 %

Tabletop Games — 9 %

Nicht in die Entwicklung involviert — 7 %

Linux — 5 %

Voice Powered Games (Amazon Alexa, Google Home, ...) — 5 %

PlayStation Now — 4 %

Apple TV — 4 %

Nintendo 3DS — 2 %

Playdate — 2 %

Andere — 2 %

In fünf Jahren: Welche „Immersive Wirklichkeit“-Technologie wird dominieren?

Die Augmented Reality sehen die Entwickler im Jahr 2025 ganz vorn, dicht gefolgt von der VR-Technologie.

Augmented Reality — 32 %

Virtual Reality — 25 %

Gleichermaßen beliebt — 19 %

Beides wird nicht wichtig sein — 16 %

Weiß nicht — 8 %

Welches Geschäftsmodell kommt für das derzeit entwickelte Spiel zum Einsatz?

Die für uns Spieler gute Nachricht: Nur acht Prozent der etwa 4.000 Befragten beantworteten diese Frage mit Lootboxen. Der Großteil setzt auf „Pay to download“, gefolgt von „Free to download“ und Ingame-Währung. Gratis- und kostenpflichtige Download-Inhalte halten sich knapp die Waage.

Bezahlter Download — 45 %

Kostenloser Download — 43 %

Ingame-Währung — 22 %

Ingame-Items — 22 %

Kostenpflichtige DLC/Updates — 18 %

Kostenfreie DLC/Updates — 17 %

durch Anzeigen unterstützt — 14 %

Andere 11 — %

Lootboxen und ähnliches — 8 %

Kostenpflichtige Abos als Teil eines monatlichen Angebotes (Apple Arcade, Xbox Game Pass) — 8 %

Kostenflichtige Abos für individuelle Spiele (World of Warcraft, ...) — 6 %

Premium-Tier-Abonnements (zum Beispiel Fallout 76) — 4 %

Durchschnittlich Arbeitszeit pro Woche in den letzten 12 Monaten?

Das Thema der Arbeitszeiten – Stichwort „crunch time“ – ist vor dem Hintergrund der Verschiebung von Cyberpunk 2077 zur Zeit wieder etwas präsenter. Den Angaben der Teilnehmer zufolge, haben 23 Prozent von ihnen zwischen 36 und 40 Stunden in der Woche gearbeitet, gefolgt von 41 bis 45 Stunden sowie bis zu 20 Stunden.

36 bis 40 Stunden pro Woche — 23 %

41 bis 45 Stunden pro Woche — 20 %

0 bis 20 Stunden pro Woche — 17 %

46 bis 50 Stunden pro Woche — 12 %

21 bis 25 Stunden pro Woche — 6 %

26 bis 30 Stunden pro Woche — 5 %

51 bis 55 Stunden pro Woche — 5 %

31 bis 35 Stunden pro Woche — 4 %

mehr als 60 Stunden pro Woche — 4 %

56 bis Stunden pro Woche — 3 %

Wie hoch wäre ein gerechtfertiger Umsatzanteil für Steam?

Derzeit erhält die Valve-Plattform beim Verkauf eines Spiels einen Anteil vom Umsatz in Höhe von 30 Prozent. Danach gefragt, welchen Prozentwert die Entwickler für angemessen halten, ergibt sich das folgende Bild, durch das deutlich wird, dass 30 Prozent als zu hoch angesehen werden.

15 % — 25 %

10 % — 21 %

Weiß nicht / Unsicher — 20 %

20 % — 17 %

5 % — 7 %

30 % — 6 %

25 % — 3 %

mehr als 30% — 1 %

Wird der Epic Games Store einen langfristigen kommerziellen Erfolg darstellen?

Einer der (größeren) Konkurrenten von Steam ist die Verkaufsplattform von Epic Games, die deutlich jünger ist als das Valve-Gegenstück. Dass der Epic Games Store langfristigen Erfolg haben wird, gaben immerhin 40 Prozent der Umfrageteilnehmer an, während nur 7 Prozent das Gegenteil annehmen.

Ja — 40 %

Vielleicht — 35 %

Weiß nicht — 18 %

Nein — 7 %

Wird Google Stadia einen langfristigen kommerziellen Erfolg darstellen?

Auch zu diesem vergleichsweise jungen Produkt wurden die Entwickler befragt. Dass Googles Streamingdienst scheitert vermuten 33 Prozent, wohingegen sich 11 Prozent für eine positive Zukunft von Google Stadia entschieden haben. Bei den 36 Prozent der Befragten, die „Vielleicht“ angaben, wurden Zusätze wie zum Beispiel „Kommt darauf an, wie gut die Technik funktioniert.“ oder „Wenn alles so reibungslos wie versprochen arbeitet, dann wird es mit Sicherheit ein langfristiger kommerzieller Erfolg.“ genannt.