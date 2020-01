PS5 & XSX: Laut Entwickler kein riesiger Grafiksprung zu erwarten

andere

Noch in diesem Jahr werden Sony und Microsoft mit der PS5 und der Xbox Series X ihre mit Spannung erwarteten Next-Gen-Konsolen auf den Markt bringen. Von den neuen Konsolen erwarten die Spieler nicht nur viel kürzere Ladezeiten, sondern auch große Fortschritte in der grafischen Qualität, doch wie groß diese tatsächlich ausfallen werden, muss sich erst noch zeigen. Laut Víctor Pedreño, dem Designer und Programmierer von Grimorio of Games (Sword of the Necromancer), sollten die Käufer nicht mit einem allzu großen Grafiksprung rechnen.

Wir befinden uns in einer Zeit, in der Grafiksprünge nicht mehr so ​​sehr spürbar sind, wie es beispielsweise noch beim Wechsel von der PSOne zu PS2, oder von der PS2 zu PS3 der Fall war. Es gibt immer noch viel Raum für Verbesserungen, aber das muss von dem Design her kommen und nicht nur von der reinen PS-Leistung.

Microsoft hat zwar bereits das Design der Xbox Series X und erste Details enthüllt, auf die Vorstellung der ersten Next-Gen-Spiele müssen die Fans allerdings noch warten. Sony plant Gerüchten zufolge die PS5 im Rahmen eines Playstation-Events im Februar vorzustellen. Ob wir da schon die ersten Spiele in Bewegung sehen werden, ist eher unwahrscheinlich, da die geplanten Veröffentlichungen der beiden Konsolen erst Ende des Jahres erfolgen sollen.