SteamDB: Aktuelle Zahlen zu registrierten und aktiven Steam-Accounts

Die Macher der Community-Website Steam Database, die in keiner Verbindung zur Steam-Plattform von Valve stehen, haben einen Artikel veröffentlicht, in dem sie unter anderem erläutern, was Steam-IDs sind und welche Informationen sie enthalten.

Darüber hinaus gehen die SteamDB-Betreiber auch auf das Scannen der IDs mithilfe einer entsprechenden Schnittstelle (im Detail: die ISteamUser/GetPlayerSummaries-API). Folgende Statistiken hat die jüngste Überprüfung demnach ergeben:

Derzeit existieren etwas mehr als 667 Millionen registrierte Steam-Accounts.

Vom 1.1.2020 bis zum 24.1.2020 waren 86 Millionen Konten aktiv.

Vom Dezember 2018 bis April 2019 war der größte Anstieg an Account-Registrierungen zu verzeichnen. Der Höhepunkt wurde dabei im Februar mit 33 Millionen neu eingerichteter Konten erzielt.

Es gibt 11,1 Millionen Accounts, deren Privatsphäre auf „privat“ gesetzt ist.

10,7 Millionen Steam-Konten sind hingegen mit der Option „nur für Freunde“ versehen.

Bei nur 3,2 Prozent der Accounts wurden die Privatsphäre-Einstellungen geändert.

SteamDB vermutet zudem, dass der Anstieg der Registrierungen im genannten Zeitraum darauf zurückzuführen ist, dass Counter-Strike - Global Offensive Anfang Dezember 2019 auf das Free-to-play-Modell umgestellt wurde.

Außerdem hat das Scannen ergeben, dass drei Konten bestehen, die jeweils über ein seltsames Erstellungsdatum verfügen. So gibt es zwei Steam-Accounts, deren Registrierung in der Zukunft liegt (1.9.2027 und 7.7.2026) sowie ein Konto, das am 22.9.2003 erstellt wurde, was zehn Tage vor dem ersten tatsächlichen Account liegt. Fazit von SteamDB: „Gehören diese Konten zu Zeitreisenden oder könnte es sich schlicht um den Verschleiß des Speichermediums handeln?“ Weitere (technische) Hintergrundinformation zum Scan-Verfahren könnt ihr im erwähnten Artikel nachlesen.