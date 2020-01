Uncharted: Kinostart für die Verfilmung verschoben

andere

Uncharted - Drakes Schicksal ab 9,90 € bei Amazon.de kaufen.

Sony Pictures hat den Kinostart seiner seit langer Zeit in Arbeit befindenden Verfilmung von Uncharted um einige Monate nach hinten verschoben. Ursprünglich war geplant, den Film am 18. Dezember dieses Jahres in die amerikanischen Kinos zu bringen. Nachdem der bisherige (und inzwischen sechste) Regisseur, Travis Knight, das Projekt aus Termingründen verließ, muss das Filmstudio einen Ersatz finden. Der neue Kinostart-Termin lautet daher 5. März 2021.

Ob dieser Termin am Ende gehalten werden kann, bleibt abzuwarten, denn bisher stand die Verfilmung unter einem schlechten Stern. Während das Drehbuch in der Vergangenheit mehrmals umgeschrieben wurde, hat auch der ständige Wechsel auf dem Regiestuhl immer wieder für eine Verzögerung gesorgt. Wer nach Travis Knight den Regieposten übernehmen wird, steht noch nicht fest. Sony ist jedoch am Venom-Regisseur Ruben Fleischer interessiert. Sobald diesbezüglich etwas konkretes bekannt gegeben wird, erfahrt ihr es auch bei uns.