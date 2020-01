Plague Inc - Evolved: Coronavirus sorgt für großes Interesse // Entwickler-Statement

PC XOne PS4 Linux MacOS

Nachdem der neue Coronavirus in China bei derzeit etwa 800 Menschen nachgewiesen werden konnte und es bereits erste Todesfälle gibt, wurden inzwischen auch Infektionen in Europa offiziell bestätigt. Um zu verstehen, wie sich das Virus so schnell verbreiten kann, scheinen Spieler auch auf Plague Inc - Evolved zurückzugreifen.

In der Echtzeit-Strategiesimulation ist es eure Aufgabe, einen Krankheitserreger zu erschaffen, der sich erfolgreich in der Welt ausbreitet und möglichst zerstörerisch wirkt. Zum Einsatz kommt dabei ein Epidemie-Modell mit realistischen Variablen, durch das die Verbreitung und Schwere der Seuche simuliert wird. Den Daten von Steamcharts zufolge stieg die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler zuletzt sprunghaft an: Lag das bisherige Allzeithoch im April 2018 bei knapp über 4.600 Usern, wurde am 24. Januar mit mehr als 8.400 Spielern ein neuer Rekord aufgestellt.

Inzwischen gibt es auch ein Statement der Entwickler, die vor dem Hintergrund des Coronavirus zahlreiche Fragen sowohl von Spielern als auch Medienvertretern erhalten. Unter anderem weist Ndemic Creations darauf hin, dass Plague Inc - Evolved ein Spiel und kein wissenschaftliches Modell ist. Sinngemäß lautet die Stellungnahme wie folgt: