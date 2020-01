Forge of Empires: InnoGames zeichnet White-Hat-Hacker aus

iOS Android Browser

Forge of Empires ist eines jener Browserspiele, die seit mehreren Jahren enorm erfolgreich sind. Erzielte der Titel zum Beispiel im Jahr 2015 noch 100 Millionen Euro Umsatz, beträgt dessen Anteil am Gesamtumsatz des verantwortlichen Unternehmens InnoGames im November 2019 laut offizieller Angabe 500 Millionen Euro (ingesamt erreichte der Hamburger Entwickler und Publisher eine Milliarde Euro Umsatz).

Dass ein Titel, der solche gewaltigen Zahlen generiert, problemlos funktionieren muss, steht außer Frage. Auch eventuelle Sicherheitslücken müssen erkannt werden, damit die Entwickler entsprechend reagieren können. InnoGames setzt in diesem Zusammenhang auf einen „proaktiven Ansatz“: Vertrauenswürdige Hacker sind eingeladen, Probleme aufzudecken. Sind die sogenannten White-Hat-Hacker erfolgreich beziehungsweise liefert ihre Arbeit qualifizierte Ergebnisse, erhalten sie eine Belohnung. Eigenen Angaben zufolge wurden allein im vergangenen Jahr auf diese Weise von 196 Hackern mehr als 58 Schwachstellen gefunden und in der Folge 22.500 Euro an die Helfer ausgezahlt.

Vor Kurzem wurde der White-Hat-Hacker Batee5a als „für das Unternehmen wertvollster Hacker“ ausgezeichnet. Auf sein Konto gehen bislang 31 identifizierte Sicherheitslücken, wofür der aus Ägypten stammende Bug-Bounty-Hunter Ahmed Sherif – so sein echter Name – etwa 12.000 Euro erhalten hat. Zusätzlich zu der Ernennung zum „bedeutendsten Hacker“ steht mit dem nächsten Update ein Avatar von Batee5a in Forge of Empires zur Verfügung, den die Spielerinnen und Spieler zukünftig für ihr Profil auswählen können. Stefan Walter, Product Head bei InnoGames, über die Arbeit des Hackers: