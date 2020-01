Duelyst: Sony kündigt die Abschaltung der Server zum 27.2.2020 an

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Sony hat die Spieler des 2016 erschienenen Sammelkartenspiels Duelyst von Counterplay Games in einem Beitrag auf Steam über die endgültige Abschaltung der Server in Kenntnis gesetzt. Diese werden demnach im kommenden Monat, am 27. Februar 2020, vom Netz gehen.

Die Accounts von Bandai Namco Entertainment bleiben von der Abschaltung unbetroffen und können weiterhin für andere Titel genutzt werden. Aufgrund der bevorstehenden Einstellung des Serverbetriebs wurde auch der Kauf von Diamanten im Spiel deaktiviert. Alle Diamanten-Käufe, die im Zeitraum zwischen dem 21. Dezember 2019 und dem 24. Februar 2020 getätigt wurden, können zurückerstattet werden. Betroffene Spieler müssen dafür das Support-Team kontaktieren. Es werden alle Erstattungsanfragen bis zum 30. März dieses Jahres berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden die Kosten für die Diamond Orbs um 99 Prozent gesenkt: