Sony: Übernahme von Kojima Productions angeblich beschlossen

Gerüchte, dass Sony die Übernahme von Kojima Productions plant, gab es bereits in den vergangenen Wochen des Öfteren. So meldete sich unter anderem der Insider Tidux auf Twitter zu Wort und gab an, dass die „Playstation-Familie gerade größer geworden sei“. Geoff Keighley, der bekanntlich ein guter Freund von Hideo Kojima ist, twitterte wenig später, er „habe gerade einen richtig coolen Anruf erhalten“. Nun meldete sich der Spiele-Journalist und Streamer Gerard Williams, alias „HipHop Gamer“ zu Wort, der im Zuge seiner Livestream-Show erzählte, dass Sony in der Tat plane, Kojima Productions zu übernehmen und dass das nächste Spiel des Studios, das bekannterweise ein Horrorspiel sein wird, für die PS5 erscheinen werde.

Sollte das Gerücht sich bewahrheiten, wäre es nicht weiter überraschend, denn Kojima hatte schon immer gute Beziehungen mit Sony. Der Hersteller unterstützte den Entwickler-Guru nach der Trennung von Konami auch bei der Gründung des neuen Studios. Williams erwähnt auch, dass Kojima das Design der PS5 beeinflusst habe und auch an der Weiterentwicklung der Decima-Engine mitwirkte, auf der unter anderem Supermassives Until Dawn (Testnote: 7.5), Guerrilla Cambridges Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) und Kojimas Death Stranding (Testnote: 8.5) basieren. Sony hat die Übernahme bisher nicht offiziell bestätigt. Möglich ist, dass man sich die Ankündigung für das Enthüllungsevent der PS5 aufspart, das Gerüchten zufolge bereits im Februar stattfinden soll. Man kann also durchaus gespannt sein.