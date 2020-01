Age of Empires 3: Beta für die „Definitive Edition“ startet im Februar

PC MacOS

Die Beta für die „Definitive Edition“ von Age of Empires 3 wird im kommenden Monat starten. Dies gab Microsoft im offiziellen Forum des Echtzeit-Strategiespiels bekannt. Statt wie bei der Beta zur „Definitive Edition“ von Age of Empires 2, wird es diesmal keinen kontinuierlichen Test mit stetig wachsender Spielerschaft geben. Stattdessen wollen die Entwickler mehrere kleinere Testläufe abhalten, die sich jeweils auf bestimmte Bereiche des Spiels fokussieren werden.

Die längere Test-Sessions werden sich demnach auf den Multiplayer, das Matchmaking und „das Gefühl beim Zusammenspielen“ fokussieren. Die erste Multiplayer-Testphase, die im Februar abgehalten wird, wird die Spieler der Originalversion von Age of Empires 3 bevorzugen und die Anzahl der Einladungen wird limitiert sein. Im März sollen dann aber weitere Teilnehmer dazukommen. Es wird auch Test-Sessions für die Kampagne des Spiels geben, die allerdings nur auf eine kleine Anzahl an Personen und nur auf bestimmte Missionen begrenzt sein werden.

Um in den Pool potentieller Teilnehmer zu kommen, müsst ihr euch auf der offiziellen Homepage des Spiels einloggen und in eurem Profil eure Einstellungen auf „Insider Profile“ umstellen. Bei den Einladungen, die via E-Mail erfolgt, werden sowohl Steam- als auch Windows-Store-Spieler berücksichtigt. Zudem wird nach einer DXDiag-Analyse verlangt, die ihr hochladen müsst, weil die Entwickler Spieler mit bestimmter Hardware berücksichtigen wollen. Eingeladen werden Spieler, deren Rechner folgende Spezifikationen erfüllt oder übertrifft: