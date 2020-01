The Turing Test: Rätselspiel ab Februar auch für Switch

PC XOne PS4

Das 2016 für den PC und Xbox One, sowie 2017 für das PS4 veröffentlichte Science-Fiction-Rätselspiel The Turing Test (Testnote: 8.0) wird auch für die Switch erscheinen. Wie der Entwickler Bulkhead Interactive und der Publisher Square Enix jüngst bekannt gaben, wird der Titel ab dem 7. Februar 2020 für Nintendos Hybridkonsole als Download via eShop erhältlich sein. Interessierte Spieler können den Titel ab sofort zum Preis von 19,99 Euro vorbestellen.

In The Turin Test verschlägt es euch auf den Jupitermond Europa. Ihr schlüpft in die Rolle von Ava Turing, einer Ingenieurin der International Space Agency (ISA), die ausgesandt wird, nach einer verschollenen Bodencrew zu suchen und die Gründe für ihr Verschwinden in Erfahrung zu bringen. Einen Trailer zu der Switch-Version könnt ihr euch im Folgenden anschauen: