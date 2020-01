Knights of the Old Republic: EA soll an einem Remake arbeiten

PC XOne PS4

Bereits 2015 berichtete die Spiele-Website Cinelinx unter Berufung auf mehrere Quellen, dass der Publisher Electronic Arts ein Remake zu Star Wars - Knights of the Old Republic entwickeln lasse. 2016 hieß es allerdings, dass das Projekt vorerst gestoppt worden sei und „auf Eis liege“. Nun sollen die Arbeiten an der Neuauflage laut Cinelinx wiederaufgenommen worden sein.

Die Nachricht will Cinelinx von zwei verschiedenen Quellen erfahren haben. Während eine Quelle von einem Remake spreche, berichte die andere, dass man es intern weniger als ein „Remake“, sondern mehr als eine Art „Neuinterpretation“ sehe. Demnach solle Material sowohl aus Star Wars - Knights of the Old Republic als auch aus Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords zum Einsatz kommen, um bestimmte Dinge in Einklang mit dem aktuellen Star-Wars-Kanon zu bringen.

Electronic Arts hat zu keinem Zeitpunkt die Existenz eines Remakes offiziell bestätigt.