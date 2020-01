Landwirtschafts-Simulator 21: Kein Release im Jahr 2020 // „Warten Nextgen ab“

PC XOne PS4

Landwirtschafts-Simulator 20 ab 41,42 € bei Amazon.de kaufen.

Via des offiziellen Twitter-Accounts gab Giants Software kürzlich bekannt, dass in diesem Jahr keine neue Version des Landwirtschafts-Simulators veröffentlicht wird, wodurch der jährliche Rhythmus seit mehreren Jahren erstmals unterbrochen wird. Ohne weiter ins Detail zu gehen, heißt es von den Verantwortlichen zu den Gründen für diese Entscheidung, dass „wir warten wollen, was die kommende Konsolengeneration mit sich bringt“.

Virtuelle Landwirte, die für dieses Jahr die Veröffentlichung des Landwirtschafts-Simulator 21 in Betracht gezogen haben, werden daher noch länger als üblich auf die neue Ausgabe der Berufssimulation warten müssen – für welchen Zeitraum deren Release vorgesehen ist, ist bisher nicht bekannt. Das kommende Jahr scheint jedoch nicht unwahrscheinlich, da die PlayStation 5 und die Xbox Series X im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen werden.

Gänzlich leer gehen Spieler jedoch im Jahr 2020 dennoch nicht aus: Statt eines neuen LWS-Spiels kündigte das Entwicklerstudio drei weitere DLCs für den Landwirtschafts-Simulator 19 an. Informationen wie genaue Veröffentlichungszeiträume und welche Inhalte diese umfassen stehen noch aus.

Die Landwirtschafts-Simulator-Reihe besteht seit mehr als einem Jahrzehnt. Den ersten Titel der Serie stellt der im April 2008 veröffentlichte Landwirtschafts-Simulator 2008 dar, neue Spiele rund um das Thema Landwirtschaft folgten nahezu jährlich. Wurde anfangs nur die PC-Plattform bedient, konnten im Laufe der Zeit auch Xbox- und PlayStation-Besitzer sowie – wie zum Beispiel im Fall des Landwirtschafts-Simulator 20 – Nintendo-Switch-, Android- und iOS-Spieler in den virtuellen Landmaschinen Platz nehmen.

Dass die Reihe auch nach vielen Jahren nach wie vor beliebt ist (was zum Teil auch an den Modding-Möglichkeiten liegt), zeigen unter anderem die Top 20 der im Jahr 2018 hierzulande meistverkauften Spiele, bei denen der Landwirtschafts-Simulator 19 den 17. Platz einnimmt.