Red Dead Redemption 2: Digitaler Absatz seit Steam-Release stark gestiegen

PC XOne PS4

Laut einem Bericht von SuperData konnte Red Dead Redemption 2 (Test der PC-Version) nach seinem Release auf Valves Vertriebsplattform Steam einen deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen verzeichnen. Das Spiel war im November 2019 zunächst nur über den Epic Games Store und den Rockstar Launcher erhältlich und verkaufte sich in dieser Zeit rund 406.000 mal. Der Steam-Release folgte am 5. Dezember, woraufhin die Verkäufe bis Ende des Monats auf eine Million Einheiten anstiegen. Offenbar haben viele Nutzer schlicht auf die Veröffentlichung auf ihrer bevorzugten Plattform gewartet, zumal der Zeitraum der Exklusivität überschaubar und von Anfang an bekannt war.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Rockstars Gangster-Epos Grand Theft Auto 5 (im Test mit Note 10.0) seinen erfolgreichsten Monat seit Dezember 2017 hatte. Das Spiel generierte einen Umsatz von knapp 85 Millionen US-Dollar auf allen Plattformen. Als Grund wird neben den üblichen Sales auch der Release des Inhaltsupdates "Diamond Casino Heist" für GTA Online angeführt.