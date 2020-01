Star Trek - Picard: Whoopi Goldberg sagt für Staffel 2 zu

Heute startet auf Amazon Prime die neue Star Trek-Serie mit Sir Patrick Stewart als Jean-Luc Picard. Für die schlicht Star Trek - Picard betitelte Serie wurde bereits im Dezember bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Neben bekannten Gesichtern wie Jonathan Frakes (Commander Riker), Brent Spiner (Androide Datat) oder auch Jery Ryan (Seven of Nine) kommt in dieser zweiten Staffel nun ein weiterer aus Star Trek - Das nächste Jahrhundert bekannter Charakter hinzu: Guinan, gespielt von US-Star Whoopi Goldberg.

Stewart war auf PR-Tour für die neue Serie und daher zu Gast in der US-Talkshow The View, in der Goldberg als Moderatorin tätig ist. Während des Interviews lud Stewart sie offiziell und förmlich ein, in ihre Rolle als Zehn-Vorne-Barkeeperin Guinan zurückzukehren. Goldberg antwortete mit einem eindeutigen "Ja" und war sichtlich gerührt. Das entsprechende Video könnt ihr euch nachfolgend zu Gemüte führen.