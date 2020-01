Epic Games Store: The Bridge derzeit gratis // LWS 19 folgt ab 30. Januar

PC

Mit The Bridge ist bis zum 30. Januar um 17 Uhr im Epic Games Store ein Puzzle-/Logik-Spiel kostenfrei erhältlich, das im Arcade-Check aus dem November 2013 als „knackiges Denkspiel, mit einem wunderschönen Zeichenstil und innovativen Ideen“ beschrieben wird. Insgesamt erwarten euch 48 Rätsel, in denen ihr unter anderem die Perspektive ändern oder auch „um die Ecke“ denken müsst sowie eine Spielwelt, die vollständig in Grau gehalten ist. Der unterhalb dieser Zeilen eingebettete Trailer vermittelt euch erste Eindrücke zu The Bridge.

Wie üblich, hat Epic Games auch jenen Titel bekanntgegeben, den ihr euch bei Interesse nach dem Ablauf des aktuellen Angebotes kostenfrei sichern könnt: Vom 30. Januar bis 6. Februar steht euch demnach der im November 2018 veröffentlichte Landwirtschafts-Simulator 19 zur Verfügung. Sollte euch zum Beispiel seit langem die Frage beschäftigen, warum die LWS-Serie von Focus Home Interactive so beliebt und erfolgreich ist, erhaltet ihr in Kürze die Möglichkeit, euch kostenlos selbst ein Bild zu machen.