Nintendo eShop: Laut Gericht kein Recht auf Rückerstattung für stornierte Vorbestellungen

Nintendo muss weiterhin keine Rückerstattung für stornierte eShop-Vorbestellungen in Europa anbieten.

Norwegische Verbraucherschützer (NCC) hatten bereits 2018 eine Beschwerde eingereicht, in der Nintendos AGB bezüglich Vorbestellungen kritisiert wurden. So erhalten Kunden, die Spiele in Nintendos eShop vorbestellen, bei deren Stornierung - auch wenn diese vor dem offiziellen Release erfolgt - keine Rückerstattung des Kaufpreises. Die Klagen der norwegischen und deutschen Verbraucherschützer (VZBZ), die damit einen Präzedenzfall schaffen wollten, hat Ende 2019 ein Frankfurter Gericht abgewiesen und Nintendo Recht gegeben. Dies wurde allerdings erst jetzt bekannt.

Nintendo argumentiert, dass Artikel 16 der Richtlinie 2011/83 des EU-Verbraucherrechts digitalen Unternehmen das Recht einräumt, keine Rückerstattung anzubieten, wenn „die Leistungserbringung mit der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers und seiner Bestätigung, dass er dadurch sein Widerrufsrecht verliert, bereits begonnen hat." Da im Nintendo eShop bei Tätigung der Bestellung direkt der Pre-Load startet, hat Nintendo somit bereits seine Leistung erbracht, obwohl das Spiel natürlich noch gar nicht spielbar ist.

Einspruch gegen das Urteil wurde bereits eingelegt. Bis dieser verhandelt wird, kann es aber bis zu einem Jahr dauern.