Call of Duty - Modern Warfare: 50 GB Patch sorgt für Probleme

PC XOne PS4

Call of Duty - Modern Warfare ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Call of Duty - Modern Warfare ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am gestrigen Tag hat Infinity Ward nach rund einem Monat das nächste große Update für seinen Multiplayer-Shooter Call of Duty - Modern Warfare (Testnote: 9.0) auf den Weg gebracht. Das riesige, etwa 50 GB umfassende Update brachte diverse Fehlerbehebungen, Optimierungen und neue Inhalte, wie etwa eine Armbrust als neue Waffe, sowie zusätzliche Loadout-Slots mit sich. Allerdings kam damit auch ein fieser neuer Fehler ins Spiel, der aktuell dafür sorgen kann, dass die Statistiken in den Kampfaufzeichnungen, benutzerdefinierten Klassen, Bestenlisten und Operatoren des Spielers komplett auf Anfang zurückgesetzt werden.

Demnach erhalten manche Spieler nach der Installation des Patches die Meldung, dass die Daten beschädigt oder nicht ordnungsgemäß heruntergeladen wurden. Der Spieler wird anschließend aufgefordert, seine gesamten Fortschritte zurückzusetzen, bevor er weitermachen kann. Zur Auswahl stehen zwei Optionen: „Ja“ und „Nein“. Wer auf „Ja“ klickt, verliert seinen Fortschritt und muss komplett von vorne anfangen. Infinity Ward meldete sich diesbezüglich bereits zu Wort und rät den Spielern, weder „Ja“, noch „Nein“ zu wählen und das Spiel stattdessen einfach zu schließen. Die Entwickler haben bereits einen Back-End-Fix für alle Plattformen veröffentlicht und versichern, dass Spieler, die „Ja“ geklickt haben, alle ihre zurückgesetzten Fortschritte wiederhergestellt bekommen, sobald ein Fix dafür erscheint. Sie können das Spiel weiterspielen, allerdings weist das Studio darauf hin, dass die neuen Fortschritte mit der Wiederherstellung der alten Daten womöglich gelöscht werden. Die Entwickler stellen klar, dass Dinge, wie der Spieler-Rang, Erfahrungspunkte, die Battle-Pass- und Waffen-Fortschritte, sowie Freischaltungen und Käufe von dem Bug nicht betroffen sind.

Der Back-End-Fix bringt zwar einige Fehlerbehebungen mit sich, die Entwickler warnen jedoch, dass die neuen Slots, die mit dem Update 1.1.3 ins Spiel gekommen sind, nach dem aufspielen des kleinen Patches zurückgesetzt werden. Wenn ihr also vor dem Fix bereits in einem neuen Slot ein neues Loadout festgelegt habt, müsst ihr es erneut konfigurieren. Der Fix beseitigt auch einen Fehler, bei dem die Spieler durch den Klick auf eines der neuen Slots zurück zum Startbildschirm befördert wurden. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.