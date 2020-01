Dragonball Z - Kakarot: Update mit neuer Nebenquest und Zeitmaschine

PC XOne PS4

Dragonball Z - Kakarot ab 57,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das letzte Woche erschienene Action-Rollenspiel Dragonball Z - Kakarot (im Test) wird in Kürze mit einem kostenlosen Inhaltsupdate bedacht. Dies teilte der Publisher Bandai Namco Entertainment den Fans via Twitter mit. In dem Gratis-Update müssen die Spieler Arale and Gatchan bei einer Nebenquest helfen und werden dafür mit einer Zeitmaschine belohnt, die es ihnen ermöglichen wird, verpasste Hauptaufgaben und Nebenquests nachzuholen.

Spieler können die Zeitmaschine bereits jetzt im Spiel bewundern. Wenn sie die Hauptstory und die Majin-Boo-Saga abschließen und danach der Capsule Corp. in der Hauptstadt einen Besuch abstatten, werden sie am Haupteingang fündig. Nur benutzen kann man sie noch nicht. Wann genau das Gratis-Inhaltsupdate zum Download bereitstehen wird, sagte Bandai Namco nicht.