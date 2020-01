Xbox Game Pass PC: Children of Morta spielbar // Weitere Titel + Pre-Load für Wasteland Remastered

XOne

Mitte vergangener Woche gab Microsoft bekannt, dass mit A Plague Tale - Innocence (Testnote: 8.5), Gris (Testnote: 8.0) und Children of Morta (im User-Artikel) drei neue Titel demnächst zum Xbox Game Pass für den PC hinzugefügt werden. Wie der Hersteller nun via Xbox Wire mitteilte, steht Children of Morta ab sofort für die Abonnenten zum Download bereit. Für die anderen beiden wurden bisher noch keine konkreten Veröffentlichungstermine genannt.

Des Weiteren wurden mit Scourgebringer und Sea Salt zwei ID@Xbox-Spiele für das Abo-Programm angekündigt, die in Kürze dazukommen sollen. Außerdem werden die Abonnenten ab dem 25. Februar 2020 Wasteland Remastered spielen können. Interessierte können das Spiel bereits ab dem 30. Januar 2020 im Voraus herunterladen, um pünktlich starten zu können.