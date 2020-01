Rosewater: Western-Adventure der Macher von Lamplight City angekündigt

PC Linux MacOS

Im September 2018 veröffentlichte Francisco Gonzalez mit Lamplight City (User-Artikel) ein klassisches Point-and-Click-Adventure in einem Detektiv-Setting. Nun hat er mit Rosewater ein neues Projekt angekündigt, das in einem Wildwest-Szenario angesiedelt ist. Grafisch geht es nun mehr in eine Cartoon-Richtung, ein leichter Pixel-Einschlag ist aber immer noch zu sehen. Auf der Steam-Seite wird gar angepriesen, dass das Spiel in hochauflösenden 720p über den Bildschirm flimmert.

In Rosewater schlüpft ihr in die Rolle von Harley Leger, die dank einem Inserat in der Lokalzeitung auf Schatzsuche geht. Unterstützt werdet ihr im Laufe des Abenteuers von fünf Reisebegleitern, die Rätsel sollen wie gewohnt inventarbasiert sein. Einige der Kopfnüsse lassen sich auf mehrere Arten lösen und auch der Verlauf der Geschichte kann von euch beeinflusst werden. Erscheinen soll Rosewater irgendwann 2021. Erste Spielszenen könnt ihr im Ankündigungstrailer sehen, den ihr nachfolgend findet.