PC XOne PS4

Das Spiel läuft flüssig und lässt sich entweder von hinten mit der Action-Kamera oder in der TV-Ansicht von der Seite spielen.

Ein Versuch jagt den Nächsten

Mein Spielzug hat sich ausgezahlt und die Wiederholung zeigt meinen Spieler auf dem Weg zum ersten Try der Partie.

Spielmodi und Langzeitspaß

Spielzüge sind sehr hilfreich, um die feindliche Verteidigungslinie zu durchbrechen. In jede Partie kann ich je vier Spielzüge für den Scrum und den Ruck mitnehmen.

Fazit

Mein eigenes Team steht bereit.

Sportspiel für PC, Xbox und PS4 (gecheckt auf Xbox One X)

Für Anfänger bis Profis

Einzelspieler und Mehrspieler (online und offline)

Erhältlich seit dem 23.01.2020

59,99 Euro (Konsole), 39,99 Euro (Steam; bis 30.01.20 35,99 Euro)

In einem Satz: Grafisch ansprechende und vor allem realitätsnahe Rugby-Umsetzung mit solidem Lizenzpaket

Während die Rugby-Welt gerade vom Skandal um die Saracens erschüttert wird, dürfen sich Gaming-affine Fans überdes französischen Entwicklers Eko Software freuen. Was dem Deutschen sein König Fußball, ist dem Waliser oder Neuseeländer sein Rugby. Die digitale Umsetzung kommt mit zahlreichen Lizenzen vor allem aus der nördlichen Hemisphäre daher. Vier Ligen (Gallagher Premiership Rugby, Pro 14, French Top 14 und French Pro D2) sowie zahlreiche Nationen, zum Beispiel Wales und Irland, sind lizenziert. Ohne Lizenz treten etwa die All Blacks und England auf. Letztlich gilt aber auch für Rugby: "Wichtig ist auf dem Platz."Rugby ist ein Spiel, bei dem jeweils 15 Spieler versuchen, den Ball im gegnerischen Malfeld abzulegen. Dieser Try (Versuch) bringt fünf Punkte. Landet der anschließende Conversion-Kick (Erhöhung) zwischen den Torpfosten, gibt es zwei Punkte obendrauf. Bei einem erfolgreichen Strafkick gibt es, ebenso wie bei einem Drop-Kick aus dem Spiel heraus, drei Punkte. Wer nach zweimal 40 Minuten die meisten Punkte hat, gewinnt. Zu wichtigsten Regeln gehört, dass der Ball nur nach hinten gepasst werden darf. Raumgewinne gibt es also nur durch verschiedene Arten, den Ball nach vorne zu kicken, oder mit ihm zu rennen.Und genau das bildet Rugby 20 hervorragend ab. Ich passe den Ball mit RB/LB meine Linie entlang und versuche auf den Flügeln durchzubrechen (je länger ich gedrückt halte, desto weiter geht der Pass). Oder ich kicke den Ball weit und versuche den Gegner zu tacklen. Oder ich lege mir kickend den Ball vor. Oder ich ackere mich mühsam Stück für Stück immer weiter nach vorne. Dabei helfen mir die zahlreichen Spielzüge. Wird ein Sportler getackled, bildet sich ein Spielerhaufen, ein Ruck, und es wird um den Ball gekämpft. Ich kann dann nicht nur immer mehr Spieler in den Ruck schicken und meine Chancen zur Balleroberung erhöhen, sondern aus dem Ruck auch Kicks und Spielzüge starten. Kann ich den Ball aus dem Ruck entfernen um weiterzuspielen, habe ich 20 Sekunden um entsprechende Entscheidungen zu treffen. Wie auf dem echten Rasen können die Partien sehr taktisch geprägt sein oder kleine Fehler den Spielverlauf kippen. Besondere Begeisterung kam bei mir immer auf, wenn ich einen Durchbruch mit viel Raumgewinn oder sogar einem Try geschafft hatte.Eine kleine Einführung in die Mechaniken bieten die Trainingsaufgaben. Außerdem werden in den Ladebildschirmen die Steuerung und das Regelwerk erklärt. Zudem gibt es unterschiedliche schwere Quizfragen aus verschiedenen Kategorien, die mir Punkte bringen. Und diese Punkte, die ich auch für das Erfüllen von Challenges erhalte, kann ich einsetzen, um Kartenpacks mit weiteren Challenges oder Spielern einzukaufen. Und die setze ich dann in einem von vier selbsterstellten, allerdings nicht benennbaren, Teams ein, um mich mit ihm in verschiedenen Ligen zu beweisen. Dabei gibt es auch Managementaspekte wie das Verbessern einzelner Spieler. Letztlich ist es eine Art Mix aus dem Ultimate-Team- und Karrieremodus der-Reihe.Dazu kann ich Einzelmatches austragen, online spielen oder mich mit meinem Lieblingsteam in einer der lizensierten Ligen beweisen. Aufgrund der für mich als halben Laien gelungenen Darstellung des Spiels, ist die Langzeitmotivation gegeben. Zumal sich Rugby 20 auch für einzelne Partien zwischendurch anbietet. Da es mein erstes Rugby-Spiel überhaupt ist, habe ich auf dem niedrigsten von drei Schwierigkeitsgraden gestartet. Der fordert mich durchaus, aber ich schaffe häufig Siege und kann mich gut in alle Mechaniken reinfuchsen. Gerade das Timing der Pässe und ein Verständnis für die Laufwege, neben den Spielzügen gibt es auch umfangreiche Einstellmöglichkeiten für die Taktik, erfordert Praxis. Fortschritte mache ich in einem angenehmen und motvierenden Tempo.Rugby erfreut sich in vielen Teilen der Welt einer großen Beliebtheit. Umso erfreulicher ist es, dass Eko Software jetzt eine tolle Umsetzung auf den Markt gebracht hat. Die Grafik ist ansprechend, das Motion-Capturing und die überarbeiteten Modelle haben sich gelohnt. Dazu kommen die umfangreichen, neuen taktischen Optionen. Der Einstieg ist, auch für Anfänger, gut möglich und angenehm fordernd. Der Kommentator beschränkt sich auf das Wesentliche und ist bei mir daher, anders als in Fifa, auch weiterhin eingeschaltet. Auch die Kommentare der Schiris sind zu hören. Zur Stimmung tragen ebenfalls die schönen Stadien nebst Zuschauern bei. Gespielt wird übrigens bei unterschiedlichen Wetterbedingungen, im Sonnenschein oder unter Flutlicht.Am meisten Spaß hatte ich natürlich mit meinem Lieblingsteam, den Harlequins, oder auch Wales. Hier hilft einfach das Lizenzpaket. Und ich kann nebenbei die Spieler besser kennenlernen. Auch die Ospreys teste ich demnächst. Dazu kommen die Karriere mit meinem eigenen Team und der bald anstehende Schritt zu einem höheren Schwierigkeitsgrad, so dass mich Rugby 20 über die nächsten Wochen und Monate weiter begleiten wird.