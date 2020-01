The Witcher - Nightmare of the Wolf: Animationsfilm angekündigt

andere

Die zweite Staffel der Netflix-Adaption von The Witcher wird zwar noch bis 2021 auf sich warten lassen, Netflix will den Fans allerdings die Wartezeit mit dem Animationsfilm The Witcher - Nightmare of the Wolf verkürzen. Nachdem die Witcher-Fansite Redanian Intelligence bereits im Vorfeld Hinweise darauf in einem Filmeintrag bei der US-Gewerkschaft der Drehbuchautoren „Writers Guild of America“ entdeckte, hat nun auch Netflix den Film offiziell angekündigt.

Wie es in dem veröffentlichten Tweet heißt, wird der Animationsfilm unter der Mitwirkung von Lauren Schmid Hissrich, die auch die Witcher-Serie verantwortet, entstehen. Das Drehbuch wird Beau De Mayo (The Originals) liefern, der schon die Pilotfolge „Betrayer Moon“ von The Witcher schrieb und auch eine Episode in der zweiten Staffel schreiben wird. Mit an Bord ist außerdem das südkoreanische Animationsstudio Mir (Die Legende von Korra). Weitere Details gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. In dem Tweet heißt es nur, dass es um eine neue Bedrohung für den Kontinent gehen wird. Ebenso ist noch unklar, wann der Film erscheinen wird.