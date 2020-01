Project - Mara: Ninja Theory kündigt experimentelles Spiel an

Ninja Theory hat mit Project - Mara sein nächstes Spiel angekündigt, bei dem es sich laut dem Studio um ein experimentelles Projekt handelt, das neue Wege des Geschichtenerzählens erkunden und eine reale und fundierte Darstellung des mentalen Terrors bieten soll.

Unser Ziel ist es, die Schrecken des Geistes so genau und realistisch wie nur irgendwie möglich nachzubilden. Projekt - Mara wird ein experimenteller Titel und ein Schaufenster dessen, was ein neues Erzählmedium werden könnte.

Weitere Details zum Spiel verriet das Studio bisher nicht. Wie der erste Teaser allerdings zeigt, wird die deutsche Schauspielerin Melina Jürgens, die bereits die Protagonistin Senua in Hellblade - Senua’s Sacrifice (Testnote: 7.0) verkörperte und auch im kommenden Nachfolger Senua's Saga - Hellblade 2 zurückkehrt, auch in Project - Mara die Hauptrolle übernehmen.

Neben den beiden Spielen arbeitet das Team derzeit auch an dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt The Insight Project sowie dem Multiplayer-Brawler Bleeding Edge. „Diese Projekte werden auch in den kommenden Jahren unsere Entwicklungsziele vorantreiben und die Vision von Ninja Theory für unsere Zukunft mitgestalten“, heißt es abschließend.

Neben dem erwähnten Teaser, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, gibt es noch einen Auftakt der neuen Entwicklertagebuchreihe „The Dreadnought Diaries“. Die erste Episode, die ihr in den Quellenangaben verlinkt findet, heißt „The Mission“ und gibt eine Vorschau darauf, wie die Pläne und zukünftigen Projekte von Ninja Theory aussehen.