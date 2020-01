game: Die 20 in Deutschland meistverkauften Spiele des Jahres 2019

PC Switch XOne PS4

Der Verband der deutschen Games-Branche informiert über die 20 Titel, die in Deutschland im Jahr 2019 plattformübergreifend auf Datenträgern am häufigsten gekauft worden sind. Als Basis dienen die Daten des Marktforschungsinstitutes GfK Entertainment, zudem wurden sowohl Spiele für PC als auch für stationäre und tragbare Konsolen berücksichtigt. Wie üblich, werden keine detaillierten Verkaufszahlen genannt.

Wie auch schon bei der Auswertung für das Jahr 2018, stellt mit FIFA 20 von Electronic Arts auch dieses Mal ein FIFA-Titel das hierzulande am meisten verkaufte Spiel dar. Auf dem zweiten Rang folgt Call of Duty - Modern Warfare von Activision, während auf den Plätzen 3 bis 6 Spiele von Nintendo vertreten sind. Auf Rang 7 liegt Red Dead Redemtion 2 (2018: Rang 2), auf Platz 10 Minecraft (2018: 15) und an 12. Stelle Star Wars Jedi - Fallen Order. Die Top 20 im Detail:

Für Nintendo war es ein gutes Jahr, stammen doch immerhin elf von 20 Titeln von den Japanern (2018: sieben). Electronic Arts kommt auf vier Spiele, während die restlichen Unternehmen (Activision, Rockstar Games, Microsoft, Sony Interactive und Capcom) jeweils einmal in der Liste vertreten sind.