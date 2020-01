Focus Home Interactive & Blackbird Interactive kündigen neues Spiel an

Der Publisher Focus Home Interactive und das kanadische Studio Blackbird Interactive haben die Entwicklung eines neuen Spiels bekannt gegeben. Blackbird zeichnete in der Vergangenheit unter anderem für das Echtzeitstrategiespiel Homeworld - Deserts of Kharak (Testnote: 7.5) verantwortlich und arbeitet derzeit an Homeworld 3, das sich im selben Genre ansiedelt.

Viel ist zu dem Spiel nicht bekannt, nur, dass der Titel die Vorliebe von Focus Home Interactive für „innovative Spielerfahrungen“ und Blackbirds tiefgehendes Wissen im Science-Fiction-Bereich kombinieren soll, was eindeutig nach einem futuristischen Szenario klingt. Allzu lange müssen sich interessierte Spieler nicht gedulden, denn der Titel soll bereits auf der anstehenden PAX East, die im Zeitraum vom 27. Februar bis 1. März in Boston stattfindet, enthüllt werden.