Mortal Kombat Kollection Online: Kommt die Remastered-Trilogy doch?

Warner Bros. Entertainment plant möglicherweise die Mortal Kombat Kollection Online für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch doch noch zu veröffentlichen. Dies verrät ein (inzwischen entfernter) Eintrag in der Datenbank der Pan European Game Information (PEGI). Dort wurde das Spiel vor Kurzem für die oben genannten Plattformen auf Altersfreigabe geprüft.

Im April vergangenen Jahres hieß es noch, dass das Projekt mit den Neuauflagen eingestellt wurde. Verantwortlich dafür war das Entwicklerstudio Blind Squirrel Games (Bioshock - The Collection: Testnote: 9.0). Die Neueinstufung bei PEGI könnte bedeuten, dass die Arbeiten an dem Projekt nun doch wieder aufgenommen wurden. Der Beschreibung (via Gematsu) zufolge soll die Sammlung Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 und Mortal Kombat 3 in den remasterten Versionen enthalten. Offiziell angekündigt hat Warner Bros. bisher allerdings noch nichts.