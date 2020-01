Doom Eternal: Entwickler erklärt die Verschiebung der Switch-Version

PC Switch XOne PS4

Während der Termin für PC, Xbox One und die PS4 für Doom Eternal (zum Preview) bereits feststeht, wurde für die Veröffentlichung des Spiels auf der Switch nach wie vor kein konkretes Datum genannt. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal „TiLMENDOMiNATiON“ äußert sich der Executive Producer und Game Director von id Software, Marty Stratton, zu der Verspätung:

Es erscheint etwas später als auf aktuellen Konsolen und dem PC und das ist wirklich nur deshalb so, weil wir erst das Spiel auf diesen Plattformen fertigstellen und dann unserem Partner Panic Button die nötige Zeit geben wollen, um diese Verfeinerungen vernünftig in die Switch-Version einzubringen. Es wird keine große Verzögerung sein. Wir haben den Veröffentlichungszeitraum zwar noch nicht genannt, aber sie sind fantastische Partner. Sie sind Meister dieser Plattform.

Wie Stratton weiter erklärt, habe das id-Software-Team die Switch-Umsetzung des Vorgängers (die ebenfalls Panic Button verantwortete) geliebt. „Ich habe diese Spiele schon so oft durchgespielt. Auf der Switch von Anfang bis zum Ende zu spielen, hat mir allerdings am meisten gefallen. Es auf dem Handheld unterwegs zu spielen, war phänomenal“, so der Entwickler. Man sei entschlossen, Doom Eternal auf der Switch zu realisieren und Panic Button befinde sich diesbezüglich auf einem guten Weg. Sobald es einen Termin gibt, erfahrt ihr es auch bei uns.