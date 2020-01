Resident Evil 8: Entwicklung laut Insider 2019 komplett neu gestartet

PC XOne PS4

Der Insider Aesthetic Gamer, der auf Resetera auch als Dusk Golem bekannt ist und in der Vergangenheit unter anderem Details zum Remake von Resident Evil 3 - Nemesis korrekt voraussagte, gab in einer Reihe von Tweets angebliche Details zur Entwicklung von Resident Evil 8 bekannt. Wie üblich gilt: Offiziell ist an diesen Aussagen nichts, sie müssen nicht zutreffen.

Wie Aesthetic Gamer behauptet, soll die Entwicklung bereits im Jahr 2016 gestartet sein, allerdings dann von Capcom 2017 auf Eis gelegt worden sein, um die DLCs zu Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) und das Remake zu Resident Evil 2 (Testnote: 9.0) zu entwickeln, die beide Ressourcen-Probleme hatten.

Nach der Veröffentlichung des Resident-Evil-2-Remakes sei dann die ursprüngliche Version von Resident Evil 8 komplett eingestampft und die Entwicklung erst vor rund einem halben Jahr neu gestartet worden sein. Resident Evil 8 sei daher von seinem Release "noch Jahre entfernt“. Die Fans würden aber in der Zwischenzeit ein anderes Resident-Evil-Spiel erhalten. Dabei soll es sich nach Angaben des angeblichen Insiders nicht um ein Remake handeln, da Resident Evil 3 für die nächsten Jahre die letzte Neuauflage der Horror-Adventure-Serie bleiben solle. Capcom habe jedoch vor, Spiele anderer Serien in ähnlicher Weise zurückzubringen.

Zusammengefasst: Resident Evil 8 ist angeblich in der Mache, aber noch in einem frühen Stadium. Nach dem bald erscheinenden RE3 seien erst mal keine weiteren Remakes der Resident-Evil-Serie geplant. Und vor Resident Evil 8 solle es irgendein anderes Resi geben. Warten wir mal ab, ob sich etwas (oder gar alles) davon bewahrheiten wird.