Temtem: Von Pokémon inspiriertes MMO in Early Access gestartet

Im Juli 2018 wurde mit Temtem ein MMO per Kickstarter finanziert, dass sich nicht nur dezent die Pokémon-Reihe als Vorbild genommen hat. Gestern Abend ist der Titel offiziell in die Early-Access-Phase gestartet, erhältlich ist das Spiel via Steam und den Humble Store. Preislich schlägt es mit 30,99 Euro zu Buche. Zur Einstimmung auf den Release wurde ein Comic-Trailer veröffentlicht, der sich dank einem pfiffigen Song im Hintergrund und schick gezeichneten Szenen hinter keinem Anime-Intro verstecken braucht. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Die Early-Access-Fassung von Temtem umfasst derzeit etwa 50 Prozent des fertigen Spiels. Ihr dürft drei der sechs Inseln des fliegenden Archipels besuchen. Wie im großen Vorbild von Game Freak fangt ihr auch hier neue Monster und lasst sie in Kämpfen gegeneinander antreten. Aktuell sind etwa 80 von insgesamt 161 Temtem im Spiel enthalten.

Durch den MMO-Ansatz dürft ihr euer Abenteuer auch gemeinsam mit anderen Spielern angehen und euch auch in den Kämpfen gegenseitig tatkräftig unterstützen. Außerdem könnt ihr untereinander handeln und auch PVP-Kämpfe sind möglich. Zudem bietet Temtem eine Housing-Funktion. Ihr dürft also euer eigenes Domizil aufbauen und nach eurem eigenen Geschmack einrichten. Die Early-Access-Version bietet aktuell etwas 20 Stunden Spielzeit, soll aber stetig um neue Inhalte und Features erweitert werden.

Laut den Entwicklern gibt es bereit in dieser Fassung schon erste Endgame-Inhalte wie die Lumajagd. Hier geht ihr auf die Jagd nach andersfarbigen Varianten von Temtems, also quasi ein Gegenstück zu den Shiny Pokémon. Außerdem dürft ihr die kleinen Monster auch züchten und so stärker machen und es soll wöchentliche Herausforderungen und Events geben. Aktuell planen die Entwickler mit einem finalen Release circa im zweiten oder dritten Quartal 2021.