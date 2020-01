PC MacOS

Ich habe es geschafft und den Berg an Arbeit hinter mich gebracht. Nun müsst ihr beim Lesen genauso leiden, wie ich es beim Schreiben getan habe. Denn es geht um Spielepublikationen, die unzählige Überstunden super finden, Entwickler, die ihre Spielerinnen nicht ernst nehmen, eine hässliche Mod für ein altes Spiel sowie die sehr problematische Einstellung eines Autors, der unsere Popkultur stark beeinflusst. Zur Auflockerung gibt es ein Interview mit dem Chef des erfolgreichsten österreichischen Spielestudios.

Wie GameStar gefährliche Arbeitsbedingungen ignoriert

medienbiene.com am 19.1.2020 von Jannick

Crunch ist ein dauerhaftes Thema in der Entwicklung von AAA-Titeln. Dabei ist der Umgang der Presse mit diesem Phänomen in letzter Zeit deutlich kritischer geworden. Allerdings gilt dies mehr für englischsprachige Portale, bei der Gamestar ist dieses Bewusstsein offensichtlich noch nicht angekommen. Jannick liefert hier eine gelungene Medienkritik an dem unkritischen Umgang der Gamestar mit dem Thema Crunch beim Entwickler CD Projekt Red ab. Dazu zeigt er auf, wie andere deutsche Medien berichtet haben.

Österreichs erfolgreichster Spieleentwickler: "Arbeite oft von 6 bis 3 Uhr früh"

derstandard.at am 19.1.2020 von Daniel Koller

Daniel Koller hat mit Thomas Mahler den Chef von Moon Studios, den Entwicklern von Ori and the Blind Forest, interviewt. Dabei sprachen sie über die Verbesserungen, die in der Fortsetzung Ori and the Will of the Wisps umgesetzt wurden, und über die Probleme mit Spieleentwicklung in Österreich. Da Ori and the Will of the Wisps zum Launch im Gamepass enthalten sein wird, äußerte sich Mahler auch dazu:

"Das wird die Zeit zeigen. Es ändert sich einfach das Geschäftsmodell. Es ist auf der einen Seite interessant, weil du als Entwickler vorab Geld bekommst und eine gewisse Sicherheit hast. Auf der anderen Seite hast du Angst, dass die Verkaufszahlen keine Rolle mehr spielen. Wir waren richtig begeistert, dass sich "Ori and the Blind Forest" vier Millionen Mal verkauft hat. Darauf bist du auch stolz."

Escape from Tarkov | Keine Soldatinnen: Wo ist das Rückgrat der Entwickler?

spieletipps.de am 14.1.2020 von Mandy Strebe

Escape from Tarkov ist ein Multiplayer Shooter, den ihr ausschließlich als Mann spielen könnt. Mandy Strebe weigert sich daher, das Spiel zu spielen, obwohl sie es gerne würde. Dabei stört sie sich vor allem daran, dass die Entwickler nicht offen ihre eigene Haltung kommunizieren:

"Aber wenn man sich schon gegen Soldatinnen entscheidet (und dann auch noch im ersten Schritt sexistisch argumentiert), dann muss man auch das Rückgrat haben, zu dieser Entscheidung zu stehen. Und zwar nicht mit leicht zu entkräftenden Scheinargumenten, sondern der einfachen Tatsache, dass man keine Frauen im Spiel haben möchte. Denn, wenn wir dann streiten, dann zumindest über die selbe Sache."

„Menschen suchen das Hässliche“: Der Österreicher, der die erfolgreichste Mod für Age of Empires 2 entwickelt hat

archaeogames.net am 10.1.2020 von Dominik Schott

Age of Empires 2 ist trotz seines Alters noch ein viel gespielter Titel mit einer aktiven Online-Community. Neben Turnieren gibt es auch eine aktive Modding-Community. Die mit 250.000 NutzerInnen größte Erweiterung ist Enhanced Blood, dabei ändert diese nur die Darstellung des Blutes. Der Artikel stellt die Mod und den Entwickler Elias kurz vor.

Fundstück: We Can’t Ignore H.P. Lovecraft’s White Supremacy

lithub.com am 26.10.2017 von Wes House

H. P. Lovecraft ist der Erschaffer des Cthulhu-Mythos und hat mit seinen Werken, die Welt der Bücher, Filme und auch Spiele beeinflusst. Erst 2018 erschien mit Call of Cthulhu ein AAA-Game und Weihnachten 2019 mit Cthulhu Saves Christmas ein Indiegame, das auf ihm basiert. Weniger bekannt als der Mythos sind Lovecrafts politische Ansichten. Wes House richtet sein Augenmerk auf den Rassismus, den Antisemitismus und die Xenophobie Lovecrafts sowie ihren Einfluss auf sein Werk.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Die Age-of-Empires-Serie User-Artikel

gamersglobal.de am 10.2.2010 // Camaro

Camaro stellt in diesem User-Artikel die Age of Empires-Serie genauer vor. Im letzten Jahrzehnt gab es außer der Neuauflage Age of Empires 2 HD und einigen DLC, die in der Age of Empires 2 - Definitive Edition gebündelt wurden, keinen neuen Teil der Hauptserie. Da Microsoft allerdings an Age of Empires 4 arbeitet, wird wohl in naher Zukunft ein neuer Teil erscheinen. Die Zeit bis dahin kann man sich entweder mit den alten Titeln oder diesem nach wie vor aktuellen Artikel vertreiben.

Im Video: King's QUESTROSPECTIVE - How Roberta Williams Designed A Game Changer

Oft vergessen wird ist, dass Frauen für einige bekannte und sehr gute Spiele verantwortlich waren. Schon in der Frühzeit der Adventures ist Roberta Williams zu nennen, die unter anderem Phantasmagoria entwickelt hat. In dem Video geht es jedoch um das deutlich ältere Kings Quest.

Wenn ihr ebenfalls auf interessante Beiträge oder besonders gute Videos gestoßen seid, sendet bitte eine PN an tailssnake, Necromanus und Q-Bert.