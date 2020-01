Control: Rogue-One-Autor zeigt Interesse an einer Verfilmung - Remedy reagiert

PC XOne PS4

Mit Control (Testnote: 8.5) hat Remedy Entertainment ein interessantes und visuell eindrucksvolles Action-Adventure erschaffen, das möglicherweise in naher Zukunft verfilmt werden könnte, denn der Titel hat offenbar das Interesse von Gary Whitta, dem Autor hinter Filmprojekten, wie Star Wars - Rogue One und The Book of Eli, geweckt. Whitta, der in der Vergangenheit auch als Autor an verschiedenen Spielen, darunter The Walking Dead - The Final Season, Prey (Testnote: 7.5) und Back to the Future - The Game, mitwirkte, hat auf Twitter Interesse daran bekundet, ein Drehbuch für die Verfilmung von Control zu schreiben.

Von einem Follower angesprochen und gefragt, welches Spiel seiner Meinung nach sich gut für eine Verfilmung eigenen würde und ob er einen Script dafür verfassen würde, antwortete Whitta: „Control. Und Ja.“ Daraufhin meldete sich Remedys Communication Director Thomas Puha zu Wort und twitterte zu Whitta: „Lass uns unterhalten“, worauf Whitta ihn bat, sich mit ihm über Direct Message in Kontakt zu treten. Es sieht also ganz so aus, als wäre auch Remedy der Idee einer Verfilmung gegenüber alles andere als abgeneigt. Sollten sich die Herren einig werden, könnten wir das Abenteuer von Jesse Faden vielleicht bald auch auf der großen Leinwand sehen. Mit Courtney Hope (A Merry Christmas Match, The Bold and the Beautiful), die für Remedy nicht nur als Jesse, sondern auch als Beth Wilder in Quantum Break (Testnote: 8.5) Model stand, hätte man eventuell auch schon eine engagierte Schauspielerin dafür parat.