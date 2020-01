Microsoft: Phil Spencer besucht Studios und Publisher in Japan

XOne

Xbox One ab 279,95 € bei Amazon.de kaufen.

Xbox-Boss Phil Spencer ist aktuell mit seinem Team in Japan unterwegs, wo er verschiedene Studios und Publisher besucht. Dies teilte der Macher den Fans via Twitter mit. In seinem Tweet schreibt er: „Es ist großartig, mit dem Team wieder in Japan zu sein, mit fantastischen Studios und Publishern über das Jahr 2020 und darüber hinaus zu sprechen und ihnen zuzuhören. Man kann hier eine starke Energie und Begeisterung über die Zukunft des Gamings spüren“.

Um was es genau bei den Gesprächen geht, ist nicht bekannt. Möglicherweise geht es darum, mehr japanische Spiele für die Xbox-Konsolen, oder für den hauseigenen Streamingdienst Xbox Game Pass zu gewinnen. Als Spencer im März letzten Jahres Japan und Südkorea besuchte, um über die E3 2019 zu sprechen, machte der japanische Publisher Sega wenig später einige Titel aus der Yakuza-Serie für den Xbox Game Pass verfügbar. Es ist aber auch möglich, dass Spencer Ausschau nach einem passenden Studio für eine Übernahme hält, da er selbst erst im Dezember letzten Jahres bekannt gab, dass Microsoft gerne ein Entwicklerstudio aus Asien erwerben und in sein Portfolio der Xbox Game Studios (ehemals Microsoft Studios) integrieren möchte.