Switch: Nintendo listet einige Spiele für 2020 auf

Nintendo hat eine zusammenfassende Grafik veröffentlicht, mit der das Unternehmen an ein paar Spiele erinnert, die in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen werden. Die Liste umfasst bereits angekündigte Titel, darunter Doom Eternal (Preview), The Outer Worlds (Testnote: 8.0), Minecraft - Dungeons (im E3-Bericht), Trials of Mana, No More Heroes 3 und Bravely Default 2.

Insgesamt 21 Titel wurden bereits für die Hybridkonsole angekündigt, wobei einer davon, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, bereits veröffentlicht wurde. Hier die anderen 20 im Überblick: