Netflix: 21 Filme von Studio Ghibli ins Programm aufgenommen

Netflix hat in Zusammenarbeit mit dem Distributionspartner Wild Bunch 21 Filme des oscarpreisgekrönten japanischen Animationshauses Studio Ghibli ins Programm aufgenommen. Dies gab der Streamingdienst-Riese kürzlich via Pressemitteilung bekannt. Die Auswahl umfasst unter anderem Klassiker, wie Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, Arrietty – Die wundersame Welt der Borger, Kikis kleiner Lieferservice, Mein Nachbar Totoro, Die Legende der Prinzessin Kaguya und viele andere. „Erstmals überhaupt werden damit eine große Anzahl von Filmen von Studio Ghibli in 28 Sprachen untertitelt und viele davon in bis zu 20 Sprachen synchronisiert“, heißt es weiter von dem Betreiber. Toshio Suzuki, der Produzent von Studio Ghibli, ist von der Zusammenarbeit begeistert. In seinem Statement heißt es dazu:

Heutzutage gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, dem Publikum einen Film vorzustellen. Wir haben unseren Fans zugehört und entschieden, dass wir unseren gesamten Filmkatalog streamen wollen. Und wir hoffen, dass dadurch die Menschen weltweit unser Studio Ghibli kennen- und schätzen lernen werden.

Aram Yacoubian, der Director of Original Animation bei Netflix, meldete sich ebenfalls zu Wort:

Damit wird für Netflix und Millionen seiner Mitglieder ein Traum wahr. Die Animationsfilme von Studio Ghibli sind legendär und begeistern seit mehr als 35 Jahren eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt. Wir freuen uns, dass wir diese Werke nun in weiteren Sprachen in Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien zugänglich machen und damit noch mehr Zuschauern die Möglichkeit geben, diese wundersame und wundervolle Welt der Animation zu erleben.

Die 21 Filme werden in drei Wellen auf Netflix veröffentlicht. Hier die Termine im Überblick: