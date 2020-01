Microsoft Flight Simulator: Entstehung der Soundlandschaft im Video

PC XOne

Microsoft hat ein neues Entwicklervideo zur kommenden Flugsimulation Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. In dem rund zehn Minuten langen Clip erklärt der Audio Director Aurélien Piters, wie die Soundlandschaft im Spiel entsteht. Wie er verrät, wurde für diesen Zweck die Audio-Engine komplett überarbeitet und setzt nun auf Audiokinetic Wwise. Letzteres erlaubt es den Entwicklern, die aktuellsten Audio-Technologien zu nutzen, darunter Real Time Audio FX und Dynamic Mixing, um beispielsweise Cockpitgeräusche zu simulieren.

Der Sound im Spiel soll laut Piters auch auf die Veränderungen im Gameplay reagieren. „Wenn der Wind stärker wird und dein Flugzeug durchgeschüttelt wird, werden diese Veränderungen im Sound reflektiert. Es verleiht der Simulation noch mehr Tiefe“, so der Entwickler. Der Microsoft Flight Simulator wird noch in diesem Jahr für PC und die Xbox One erscheinen.