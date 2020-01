Panzer Corps 2 erscheint Mitte März / Neuer CGI-Trailer

PC

Im März 2017 kündigte der Publisher Slitherin Games an, dass sich mit Panzer Corps 2 (im Gamescom-Angespielt) ein neuer Teil der Rundentaktik-Reihe in der Entwicklung befindet. Nun wurde in einem neuen Trailer der Releasetermin der PC-Panzerschlachten verkündet. Ab dem 19. März 2020 dürft ihr wieder den Kommandanten spielen. Abgesehen von dem Release-Termin zeigt das Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen findet, keine Neuigkeiten. Ihr seht CGI-Panzer durch diverse Szenarios rollen und aus allen Rohren feuern.

Die offensichtlichste Neuerung von Panzer Corps 2 dürfte die auf der Unreal Engine 4 basierende Optik sein. Anstatt von Pixelmodellen seht ihr nun hübsche 3D-Panzer über die Schlachtfelder rollen, wahlweise sogar in 4K. Laut Herstellerangaben wird es über 1.000 Einheitentypen geben, die auf 61 Szenarios zum Einsatz kommen. Außerdem soll das Spiel nicht nur strikt der Geschichte folgen, sondern auch alternative Schlachten bieten und es gibt einen Map-Generator für den Skirmish-Modus.