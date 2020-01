Playstation VR 2 wird laut VR-Publisher zum PS5-Launch bereitstehen

PS4

Dass Sony aktuell an einem Nachfolger für sein Virtual-Reality-Headset Playstation VR arbeitet, ist schon seit einer Weile bekannt. Unklar ist bisher, ob dieser auch zeitgleich mit der nächsten Sony-Konsole, der PS5, auf den Markt kommen wird. Laut dem VR-Publisher Immersive VR Education Ltd, vor allem für Apollo 11 VR und Titanic VR bekannt, wird Playstation VR 2 tatsächlich pünktlich zum PS5-Launch in den Händlerregalen stehen. In seinem jüngsten Update des Finanzberichtes für das Ende des Fiskaljahres 2019, schreibt der Publisher:

Im Jahr 2020 wird Sony die PS5 und eine neue Version des Playstation VR-Headsets herausbringen, die die High-End-VR-Nutzerbasis erweitern wird.

Weiter heißt es, dass der Konzern beabsichtige, das Gerät mit seiner aktuellen Suite von Showcase-Software zu unterstützen. Dominic Mallinson, Sonys Senior Vice-President für den Bereich Forschung und Entwicklung, ließ im März vergangenen Jahres durchblicken, dass sogar mehrere PSVR-2-Modelle in Arbeit sein könnten. Diese könnten Features, wie drahtlose Konnektivität und Blickverfolgung bieten. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte die PS5 schon im kommenden Monat im Rahmen eines Sony-Events offiziell enthüllt werden. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, werden wir womöglich auch ein paar Neuigkeiten zu PSVR 2 erfahren.