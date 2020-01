GOG-Weekly-Sale mit Rabatten bis 90%

Auch diese Woche bringt neue Angebote für den GOG-Store mit sich. Ein bestimmtes Schema gibt es diesmal nicht. Stattdessen werden Titel verschiedener Genres im Preis reduziert. Die Rabatte reichen dabei je nach Spiel teilweise um bis zu 90 Prozent. Die Liste umfasst unter anderem Battle Brothers, Craft The World, Invisible, Inc. (Testnote: 8.0), Thea - The Awakening, Zombotron, Jagged Alliance 2 (im User-Artikel), Banished und noch diverse weitere Titel.

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste rabattierter Spiele und Zusatzinhalte findet ihr wie immer unter dem Quellenlink. Alle Preise gelten bis nächste Woche Montag, den 27. Januar 2020, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit):