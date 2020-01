The Last of Us - Part 2: Erscheint der Titel auch für den PC?

PS4

The Last of Us - Part 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Naughty Dogs kommendes Action-Adventure The Last of Us - Part 2 (im E3-Bericht) könnte neben der PS4 auch für den PC erscheinen. Hinweise darauf liefert eine aktuelle Jobanzeige auf LinkedIn, in der nach einem Programmierer für die „Entwicklung und Implementierung neuer und bestehender Rendering-Techniken“ für das nächste Spiel des Studios gesucht wird.

Der interessanteste Teil steht dabei unter dem Punkt für die Voraussetzungen, die für den Job verlangt werden. So wird ein „gründliches Verständnis der aktuellen GPU-Architekturen, AMDs GCN (Graphics Core Next) und Nvidias CUDA (Compute Unified Device Architecture)“ verlangt. Das Ganze ist vor allem deshalb interessant, weil die PS5 bestätigterweise AMD-Komponenten nutzt. Darüber hinaus soll man Kenntnisse von DirectX 12 mitbringen. Beim letzteren handelt es sich um Microsofts Sammlung von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), die mit den Hardwarekomponenten eines PCs kommunizieren. Auch wird nach Programmiererfahrung für Konsole oder PC gefragt. Es gibt somit einige Hinweise auf einen möglichen PC-Release.

Bereits Mitte vergangenen Jahres deutete Shawn Layden, der Boss von Sony Interactive Entertainment (SIE), die Möglichkeit an, Playstations Exklusivtitel auf den PC zu bringen. Im Oktober letzten Jahres öffnete sich Sony auch nach jahrelangem Zögern für den Cross-Platform-Play und im Dezember gab man bekannt, dass Sonys bis dato exklusive MLB The Show erstmals auch für andere Plattformen (Xbox One und Nintendo Switch) veröffentlicht wird. Vor kurzem gab es darüber hinaus Gerüchte, dass die beiden Exklusivspiele Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) und Dreams von Media Molecule ebenfalls für den PC erscheinen (siehe unsere Meldungen hier und hier). Sollten die Gerüchte also wahr sein, hat Sony sich dazu entschlossen, in der kommenden Konsolengeneration den riesigen PC-Markt nicht komplett Microsoft zu überlassen und seine Exklusivmarken über die eigenen Plattformen hinaus anzubieten. Offiziell bestätigt ist bisher allerdings noch nichts. Ihr solltet das Ganze also vorerst als Gerücht betrachten.