Warhammer Quest 2 - The End Times erreicht die zweite Umsetzung des Brettspielklassikers Warhammer Quest (hierzulande ist das Spin-Off Hero Quest bekannter) die Switch. Nachdem am Vorgänger, der wie nun auch der zweite Teil zunächst für Smartphones erschien, Miterreicht die zweite Umsetzung des Brettspielklassikers(hierzulande ist das Spin-Offbekannter) die Switch. Nachdem am Vorgänger, der wie nun auch der zweite Teil zunächst für Smartphones erschien, im Test der stets präsente Echtgeldshop kritisiert wurde, kann hier gleich Entwarnung gegeben werden, denn dieser wurde gestrichen.

Auch bei Warhammer Quest 2 handelt es sich um einen rundenbasierten Dungeon-Crawler mit Helden und Gegnern aus dem entsprechenden düsteren Fantasy-Universum. Die Hintergrundgeschichte, die über kurze Texteinblendungen vorangetrieben wird, ist schnell erzählt: Wieder einmal wird das Imperium angegriffen und eure Heldengruppe muss ihren Teil zur Abwehr beitragen, etwa indem ihr einen Bernsteinhammer findet und mit diesem einen Herdenstein der Tiermenschen zertrümmert. Leider bekommt ihr von solchen Ereignissen im Spiel nichts außer einer Textbox mit, denn egal ob ihr gerade einen gegen Nurgle-Dämonen kämpfenden Priester retten oder den Hammer aufsammeln sollt – im Spiel seht ihr bloß einen weiteren Raum mit Gegnern, aber weder NPCs noch Gegenstände.

Gleichförmige Dungeons, gleichförmige Kämpfe

Die Dungeons sind aus meist fünf bis zehn aufeinanderfolgenden Räumen aufgebaut. In jedem Raum warten mindestens zehn zunehmend stärker werdende Gegner auf euch, die ihr mit euren bis zu vier Helden nach und nach niedermetzeln müsst. Ist das geschafft, öffnet ihr die nächste Tür und das Spiel geht von vorne los. Interaktionsmöglichkeiten wie Schalter, Fallen oder Schatztruhen gibt es nicht. Ein Unterschied zwischen den Storymissionen und den auf der Weltkarte frei wählbaren Zufallsdungeons ist ebenfalls nicht auszumachen. Spannend inszenierte Bosskämpfe könnt ihr leider auch nicht erwarten. Im Check-Zeitraum traf ich lediglich am Ende des ersten Akts auf einen besonderen Nurgle-Ritter, der sich im wesentlichen durch seine extrem (bis unfair) starke Waffe von den anderen Gegnern unterschieden hat.

Die Kämpfe laufen ebenfalls gleichförmig ab: Jeder eurer Helden hat einen Pool an Aktionspunkten, mit dem Bewegung, Angriffe und Spezialfähigkeiten (sobald ihr diese im Laden erstanden habt) ausgeführt werden können. Während eurer Runde könnt ihr dabei frei zwischen euren Figuren wechseln, bis alle Punkte verbraucht sind. Wie viele Punkte ein Angriff kostet hängt von eurer Waffe ab, wobei es da ein ordentliches, meist klassenbasiertes Arsenal von verschiedenen Bögen, Äxten und Schwerter gibt. Da auch die Punkte der Gegner einsehbar sind, lassen sich die Züge gut planen – auch wenn die KI ziemlich konfus agiert.

Mangelwirtschaft selbst beim Hochleveln

Neue Ausrüstung erhaltet ihr entweder als Belohnung für einen überstandenen Dungeon oder für Gold. Letzteres ist allerdings stets knapp, denn auch die Levelaufstiege eurer Helden müssen bei Erreichen der nötigen Erfahrungspunkte noch mit viel Gold bezahlt werden. Dafür bekommt eure Figur beim Aufstieg eine Steigerung in einem zufälligen Attribut, etwa bei den Lebenspunkten, der Geschicklichkeit oder auch bei den ebenfalls knappen Inventarplätzen. Leider verhindert das auch ein gezieltes Entwickeln eurer Charaktere und kann zu relativ sinnlosen Ergebnissen führen. Die stete finanzielle Mangelwirtschaft in Verbindung mit dem doch schon zum Ende des ersten von drei Akten ordentlich anziehenden Schwierigkeitsgrad zwingt euch deshalb zum Grinden durch Zufallsmissionen. Immerhin können eure Charaktere nicht dauerhaft sterben, sondern erleiden mit etwas Pech eine Verletzung, die ein zufälliges Attribut senkt und durch das nächste Level Up wieder geheilt werden kann.

Positiv fällt wie schon beim Vorgänger die musikalische Untermalung auf. Zumindest ordentlich geworden ist die Grafik, wobei die Ausrüstungskarten den Charme der Brettspielvorlage gut einfangen während die Dungeons darunter leiden, kein klares optisches Konzept (etwa ein Dungeon nur mit Höhlengrafiken) zu haben, sondern wild durcheinander gewürfelt wirken. Die Steuerung mit dem Gamepad funktioniert passabel, den Touchscreen der Switch habe ich allerdings als deutlich angenehmer empfunden.

Fazit

Warhammer Quest 2 hat interessante Ansätze und hat mir gerade in den ersten Stunden durchaus Spaß gemacht. Leider leidet es – trotz nicht vorhandener Monetarisierung in der vorliegenden Switch-Version des Spiels – unter vielen Design-Entscheidungen, die sicherlich mit der Smartphone-Herkunft zusammenhängen und den Langzeitspaß trüben. Gegen den permanenten Goldmangel habe ich nichts einzuwenden, der ist für mich nicht schlimmer als ein ständiger Überfluss.



Ärgerlich ist aber, dass dieser mich nach einiger Zeit doch sehr zum Grinden zwingt – was wiederum nicht so schlimm wäre, wenn Kämpfe und Dungeons abwechslungsreicher gestaltet wären. Warum gibt es neben den Kämpfen keinerlei Interaktionsmöglichkeiten, Rätsel oder NPCs? Gar nicht verstehen kann ich, dass ich meine Charaktere beim Hochleveln nicht selbst verbessern und meinen Wunsch-Build erstellen darf, was bei Diablo und Co. ein großer Motivationsfaktor ist. Angesichts der starken Konkurrenz auf der Switch, etwa durch Fire Emblem - Three Houses, gibt es selbst als Fan des Universums wenig Gründe, die für Warhammer Quest 2 sprechen.