The Order 1886: Angeblich Fortsetzung für Next-Gen-Konsolen in Arbeit

PS4

Teaser

The Order 1886 ab 14,10 € bei Amazon.de kaufen.

Ready at Dawn Studios soll angeblich an einer Fortsetzung zu seinem 2015 veröffentlichten Third-Person-Shooter The Order 1886 (Testnote: 6.5) für die kommenden neuen Konsolen arbeiten. Dies will der bekannte Insider OsirisBlack erfahren haben, der in der Vergangenheit unter anderem korrekte Details zur PS4 Pro Monate vor dem Release durchsickern ließ.

In einem Beitrag auf NeoGAF veröffentlichte der Insider eine recht detaillierte Beschreibung eines Ankündigungstrailers, auf den er angeblich einen Blick werfen konnte. Der Clip soll einen bewaffneten Mann mit einer auf der Schulter montierten Licht-Vorrichtung zeigen, der ein gelbäugiges Monster mit vielen Armen in einer schwach beleuchteten Umgebung jagt. Das Monster stellt den Mann in einem Raum und sagt „Ich habe dich gefunden“, bevor der Trailer mit einem Titelbildschirm endet. Auch wenn der Insider den Namen des Spiels nicht erwähnt, merkt er an, dass es unmöglich sei, den Protagonisten des Spiels mit jemanden zu verwechseln und dass es sich um ein Spiel handle, das in der Vergangenheit mehrfach angeteasert wurde.

Auf Anfrage bestätigte er zudem, dass der Titel sowohl für die PS5 als auch die Xbox Series X erscheinen werde, womit das neue Spiel kein Sony-Exklusivtitel mehr wäre, auch wenn es nicht ganz klar ist, wie das bei einer Fortsetzung der Story auf der Xbox funktionieren soll. Möglicherweise wird es aber eine Zusammenfassung der Ereignisse des ersten Spiels in Form eines Intros geben, oder der Erstling wird womöglich ebenfalls auf die Microsoft-Konsole portiert. Dass Ready at Dawn an einem neuen AAA-Spiel arbeitet, dessen Entwicklung man selbst finanziert, ist bereits seit einer Weile bekannt. Ende 2018 hieß es, dass sich The Order 1866 trotz der Kritik und durchwachsenen Wertungen weiterhin kontinuierlich verkauft. Eine Fortsetzung wäre somit für das Studio ein logischer Schritt. Bis das Studio ihr neues Spiel offiziell ankündigt, solltet ihr das Gerücht jedoch vorerst mit Vorsicht genießen.