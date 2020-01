Nintendo patentiert die Idee für ein Touch-Pen an Handgelenksschlaufe

Switch

Nintendo hat ein Patent für ein Touch-Pen an einer Handgelenksschlaufe beim United States Patent and Trademark Office eingereicht. Die Rechte darauf wurden offenbar bereits im Juni letzten Jahres angemeldet und kürzlich von Silicon Era entdeckt. Wie die Bilder zeigen, handelt es sich im Prinzip um eine Handgelenksschlaufe samt dem üblichen Ansteckteil mit den beiden Schultertasten, allerdings mit einem Eingabestift an dem oberen Ende, der im Handheld-Modus mit dem Touchscreen interagieren kann. Dabei lässt sich die Handgelenksschlaufe wie gewohnt an einen Joy-Con anstecken, um etwa beim Zeichnen die Tasten des Joy-Cons zu nutzen und so beispielsweise jederzeit die Linienstärke des Stifts bequem per Tastendruck zu verändern.

Ein anderes Beispiel zeigt ein Spiel mit drei Kisten, bei dem ihr die richtige Kiste mit dem Touch-Pen antippen müsst. Dabei wird ein Signal vom Spiel an den Controller via Vibrationsfunktion gesendet. In Verbindung mit HD-Vibration könnte der Spieler beispielsweise verschiedene Vibrationssignale erhalten, je nach dem, ob er die richtige Kiste ausgewählt hat, oder nicht.

Mit Spielen, wie Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch und den Touchscreen-Funktionen bei Spielen, wie Super Mario Maker 2 (Testnote: 8.5) dürfte es nicht weiter überraschend sein, dass Nintendo nach Möglichkeiten such, zusätzliche Tools wie den Stylus einzusparen, der mit physischen Kopien der Spiele ausgeliefert wird. Es könnte auch nützlich sein, sollte Nintendo beschließen einen neuen Ableger der Art-Academy-Serie zu entwickeln. Ob und wann das Touch-Pen in Produktion geht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.